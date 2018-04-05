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Тимошенко напомнила украинцам Сталина
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Тимошенко в новом образе напомнила украинцам Сталина 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии «Батькивщина» пришла на заседание Верховной рады в новом образе — в пиджаке в стиле милитари, который даже сравнили с одеждой Иосифа Сталина.
В новом образе она предстала во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности. При этом прическа осталась привычной — она заплела традиционную косу, передает УНИАН.
В Сети обсуждают новый наряд Тимошенко, при этом сравнивают лидера «Батькивщины» с диктаторами — Иосифом Сталиным, Ким Чен Ыном, Гитлером.
«Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы с Кимом не было с лампасами на рукавах», — пишет пользователь Дмитрий Гейко в своем Facebook.
В комментариях пользователи сравнивают ее также с «фюрером» и предполагают, что она «готовится воевать за президентское кресло».
В сентябре 2017 года Тимошенко появлялась на публике в синем «генеральском» пиджаке, которую использовали во французской армии в начале XIX века.
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