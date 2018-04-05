Ещё
Школьникам в США рассказали о превосходстве белых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьникам в США рассказали о превосходстве белых 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: FOX News / YouTube
Учащимся одной из школ американского города Роли в Северной Каролине раздали листовки, в которых говорится о превосходстве белых людей. Об этом сообщает ABC11.
О произошедшем рассказала афроамериканка Эмбер Пабон (Amber Pabon), сын которой принес такую бумагу домой в марте. По ее словам, подобное неприемлемо. «Ему восемь лет. Что ему нужно знать о расизме или превосходстве белых?» — отметила она.
Женщина добавила, что сын после этого стал ее спрашивать, лучше ли люди со светлой кожей, чем чернокожие.
Фотографии документа от Ассоциации родителей и учителей школы (PTA) опубликовал на своей странице в Twitter журналист ABC Майкл Перчик (Michael Perchick). В нем идет речь о том, что в среднем примерно 90 процентов членов правительства, высокопоставленных представителей вооруженных сил, сотрудников средств массовой информации и сферы образования — белые. На обратной стороне листовки перечислялись привилегии людей со светлой кожей в современном обществе.
Пабон утверждает, что информацию рассказывали на уроке. Однако представитель местных властей указал, она не входит в учебную программу школы, и ее распространяла именно Ассоциация родителей и учителей.
Члены PTA пояснили, что содержание листовки предназначается не детям, а их родителям, и направлено на создание безопасного и справедливого сообщества. По их словам, программа началась в феврале во время месяца афроамериканской истории. Различная информация на эту тему раз в неделю направляется родителям по электронной почте и выкладывается на странице ассоциации в Facebook, и отклики крайне положительны.
В марте в американском штате Флорида учительницу социологии одной из средних школ заподозрили в преподавании расистских взглядов ученикам. В этом она созналась в подкасте, который вела под вымышленным именем.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ95
Для россиян придумали американское наказание69
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США76
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой407
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение