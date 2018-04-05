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Суд Германии выпустил Пучдемона на свободу
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Суд Германии выпустил Пучдемона на свободу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Суд Германии выпустил экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции, передает РИА "Новости".
Также Пучдемон оказался под подпиской о невыезде.
Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией 25 марта.
Также Карлес Пучдемон заявил, что не будет отказываться от своих идей.
После проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии и последовавших за ним столкновений Пучдемон бежал в Бельгию. Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, он был объявлен в европейский розыск, однако власти Бельгии отпустили политика и четверых его соратников.
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