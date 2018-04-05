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Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
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Юлия Скрипаль не приняла предложение России о помощи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Yulia Skripal/Facebook
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства, передает Reuters.
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"Мы передали госпоже Скрипаль предложение о консульской помощи со стороны российского посольства. Сейчас госпожа Скрипаль способна решить будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но на данный момент она этого не сделала", — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил об отсутствии у России проблем со Скрипалями.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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