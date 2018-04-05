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Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи 

Рамблер 1 час назад
Фото: Yulia Skripal/Facebook
Юлии Скрипаль передали предложение о помощи со стороны российского посольства, но она его до сих пор не приняла. Об этом сообщили в МИД Великобритании, передает «Газета.ру».
«Мы передали госпоже Скрипаль предложение о консульской помощи со стороны российского посольства. Сейчас госпожа Скрипаль способна решить будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но на данный момент она этого не сделала», — сказал представитель британского МИД.
>> Юлия Скрипаль заговорила
Ранее Скотланд-Ярд распространил обращение Юлии Скрипаль, в котором она рассказала, что идет на поправку, и поблагодарила британских врачей за работу.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.
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