Додон рассказал о будущем Приднестровья и возможном визите Путина

Президент Молдавии Игорь Додон выступил в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова и рассказал о своем видении решения приднестровского вопроса и планах по развитию молдавско-российских связей.

Глава государства рассказал, что 25 апреля намерен встретиться с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. В повестку включено достаточно много вопросов, в том числе по результатам, достигнутым в прошлом году.

"Надо признать, что это хорошие результаты. И по повестке, которую мы предложили вместе с господином Красносельским в начале прошлого года, достигнут прогресс по большинству пунктов. Сейчас мы должны обсудить эти результаты и наметить совместные действия на 2018 год", — сказал Додон.

Он пояснил, что реинтеграция Молдавии зависит от многих факторов, и на первом этапе должно быть достижение консенсуса в Кишиневе

"Это должен быть общий проект президента, спикера парламента и премьер-министра. То есть, должно быть достигнуто согласие в Кишиневе. Второй этап — консенсус между Кишиневом и Тирасполем", — сказал Додон.

По его словам, "третий этап — согласие, одобренное на международном уровне в формате "5+2" (формат, предложенный ОБСЕ , предполагает участие Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России Украины и наблюдателей от США ЕС — Sputnik).

"Чем раньше начнем это обсуждение, тем лучше. После чего найденное решение будет предложено в формате "5+2". Думаю, что на протяжении нового мандата президента России Владимира Путина достижение этой цели очень реалистично", — добавил Додон.

Президент прокомментировал ситуацию с высылкой Кишиневом троих российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". По его мнению, Молдавия оказалась в сложном положении, ввязавшись в геополитические игры.

"Это очень тяжелая ситуация, потому что поспешили, как и многие другие страны, так как хотели понравиться кому-то. Мы видели реакцию посольства США. Для меня странно, что посольство иностранного государства хвалит правительство, которое принимает решения по высылке дипломатов другой страны. Это можно квалифицировать как вмешательство во внутренние дела Молдовы", — сказал Додон.

Он отметил, что Молдавия только потеряла от решения поддержать Лондон и выслать российских дипломатов.

"Как восстанавливать ситуацию? Надеюсь, в ближайшие недели отправлюсь с рабочим визитом в Россию, где у меня состоятся встречи с официальными лицами высокого ранга", — отметил глава государства.

Додон рассказал, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным до или после его инаугурации, которая состоится 7 мая.

На вопрос о том, когда возможен визит российского лидера в Кишинев, Додон сказал, что это произойдет после того, как пройдут парламентские выборы.

Мандат действующего законодательного собрания Молдовы истекает осенью 2018 года. Аналитики считают, что состав парламента нового созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.