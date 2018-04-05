Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ

Почему Хорватия внезапно стала искать дружбы с Россией

Власти Хорватии ведут себя странно. Еще недавно это была чуть ли не самая антироссийская страна Балкан. Теперь в Загребе открывают памятники русским писателем, а президент страны призывает Запад наладить отношения с Москвой , называет Россию «мировой силой» и ищет дружбы с патриархом Кириллом. Что же произошло?

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала Запад к нормализации отношений и диалогу с Россией:

«Я вижу Россию как сильное государство, мировую силу, с которой в любом случае… нужно продолжить разговаривать по многим вопросам».

Многие посчитали эти заявления почти сенсационными, благо озвучены они были в самый разгар антироссийской истерики Запада. И связали их с гонкой вооружений на Балканах, в ходе которой Россия однозначно поддерживает своего стратегического партнера — Сербию . Вопрос, однако, несколько сложнее.

Как напугать Балканы

Конечно, гонка вооружений — фактор важный. Формально именно хорваты ее и начали, а именно — то ли самостоятельно, то ли по наущению решили обновить парк тяжелой артиллерии и — особенно — реактивных залповых систем за счет изделий натовского стандарта. Исходя из опыта войн с сербами, они считают критически важным для себя развитие быстрого наступления на узком участке фронта, для чего нужны много пушек и ракет в одном месте.

Адекватным ответом на такое по канонам военной науки считается наращивание парка штурмовой авиации, которая делает позиции тяжелой артиллерии бесполезными. И первая же поставка в Сербию шести подержанных МиГов из России повергла Хорватию в шок.

Сперва в качестве ответной меры в Загребе решили использовать методы информационной войны и разведки. В СМИ «неожиданно» всплыла старая байка о покупке у России в начале 1990-х годов (то есть в самый разгар войн на Балканах) комплекса С-300, который где-то до сих пор прячется, но может быть использован против сербских МиГов, так что «русский с хорватом братья навек» чуть ли не со времен штурма Вуковара.

Следующим шагом стало театральное отрицание очевидного. Оскорбленный в лучших чувствах министр обороны Анте Котроманович начал утверждать, что поставок российского оружия в Сербию не будет, потому что у сербов денег нет. Но Белград все-таки вышел на заключение с Россией крупных договоров о практически тотальном перевооружении сербской армии, и Загреб накрыла ночь ужаса.

Президент Колинда Грабар-Китарович в этой новой для нее ситуации сперва повела себя прогнозируемо, как и полагалось бывшему помощнику генсека НАТО . То есть начала обвинять Москву в нагнетании обстановки на Балканах и в провоцировании новой крупномасштабной войны путем перевооружения враждебной Сербии, мечтающей о реванше. Одновременно в Загребе шло бурное выяснение отношений по поводу «привидения из 90-х» — пресловутого комплекса С-300, а также бестолковых закупок вооружений. В первую очередь на Украине , где одесские умельцы из местной фирмы «Укрспецтехника» умудрились легким движением пальцев по классическим заветам Бени Крика обмануть Котромановича, всучив ему дефектные МиГи. Скандал был чудовищный, газета ВЗГЛЯД подробно о нем писала. Котроманович обещал застрелиться, но отделался простой отставкой.

Дональда Трампа. Изменения в поведении Грабар-Китарович проявились после избрания президентом США

Она быстрее многих осознала тот факт, что американская политика на Балканах пошла вразнос, и Загребу необходимо срочно диверсифицировать свои зарубежные контакты. Иначе в один не очень прекрасный момент действительно окажешься один на один с сербскими Т-72, БТР-2, МиГами, «сушками», «ураганами», «солнцепеками», «буратинами», а то и С-400. Членство в НАТО тут не поможет — не успеет просто. А если ослабление американских позиций на Балканах при Трампе продолжится (а все к этому идет), Загребу придется менять внешнеполитические приоритеты буквально на ходу.

В окружении Грабар-Китарович открыто говорят, что, однозначно занимая только одну сторону в противостоянии сверхдержав, Загреб слишком многое потерял в экономической сфере. А теперь возникают проблемы уже и в вопросах национальной безопасности.

Памятник Пушкину и очень много денег

Колинда Грабар-Китарович начала прокладывать собственный путь в Москву с чувствительной гуманитарной сферы. Видимо, ей кто-то объяснил, что русские падки на проявления уважения к своей культуре и истории. В последние полтора года в Загребе в рекордные сроки были возведены памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину Юрию Гагарину (в прошлом году памятник первому космонавту осквернили вандалы, но их быстро поймали и наказали), а сама президент стала при каждом удобном случае поминать всуе Матию Змайевича. Этот хорват — уроженец Боки и гражданин Венеции — дослужившийся у Петра Первого до звания адмирала, при Екатерине Петровне стал губернатором Астрахани , а похоронен был в Москве.

Затем случилось «дело Agrokor». Этот хорватский сельскохозяйственный гигант принялся скупать по всем Балканам ритэйловые сети, но переоценил свои возможности и обанкротился. Его крупнейшими кредиторами оказался Сбербанк (более чем на 1 млрд евро), присутствовали в проекте и деньги ВТБ . Людей надо было как спасать или, выражаясь языком банкиров, санировать, а то сразу несколько стран могли бы остаться без розничных супермаркетов.

На этом фоне в Хорватии случился ренессанс экономического сотрудничества с Россией. Страна потребляет немало российской нефти и газа, к тому же через ее порты проходит более 2,3 миллионов тонн «черного золота» для покупателей в Восточной Европе. Грабар-Китарович ритуально повторяет, что Хорватия пытается «диверсифицировать поставки энергоносителей», но на практике поставки из РФ только растут. Да, на острове Крк предполагается построить СПГ-терминал, но отношение к этому проекту колеблется вместе с генеральной линией Европы.

Несмотря на санкции, товарооборот между Хорватией и Россией тоже неуклонно растет. При этом некоторые проекты имеют все признаки стратегических, например, участие судоверфи Brodotrogir в строительстве нового ледокольного флота России.

И все же эти позиции остаются чувствительно слабыми. Хорватия вынуждена постоянно оглядываться на Евросоюз и так называемую «скоординированную политику». В Загребе, кстати, хотя бы на общественном уровне уже пришло понимание того, что нынешняя зависимость от мнения США и крупных европейских держав ненормальна и не соответствует национальным интересам страны. В хорватских СМИ популярна фраза о том, что если бы в Белом доме сидела Хиллари Клинтон , ни о каком сближении с Москвой не шло бы и речи.

Хорват нам не брат

В то же время энтузиазм и напор Колинды Грабар-Китарович разделяют далеко не все политические силы. При этом, согласно конституции, премьер-министр Хорватии (а с некоторых пор и в Сербии) обладает большими практическими полномочиями, чем президент. Понятно, что на Балканах в большинстве случаев все решается «не по-писаному», а по привычке, но в октябре прошлого года госпожа президент все-таки прибыла с визитом в Россию без ключевых министров, включая главу МИДа и министра экономики. Это напрямую связывают с конкуренцией между Грабар-Китарович и премьер-министром Андреем Пленковичем в сфере внешней политики.

Хорватия никогда не станет для России «другом навек» и по объективным причинам. Ее ориентация на Запад и практически тотальная идентификация хорватского общества с Западной Европой попросту этого не позволит. Это вопрос гуманитарный и религиозный, но не экономический или военный.

Примечательно, что в ответ на попытки Грабар-Китарович потрафить русскому чувству национальной гордости путем установки памятников (в конце концов, где Есенин — где Хорватия?) Владимир Путин сказал всего лишь о том, что в Москве «рассматривают возможность» установки памятника хорватскому философу и теологу XVII века Юрию Крижаничу — миссионеру, основателю панславизма, стремившемуся создать «чистый славянский язык» и независимую от делов земных единую Церковь, за что был обвинен в пропаганде униатства и сослан на 16 лет в Тобольск . Но до сих пор ни в Москве, ни в Тобольске, где он написал свои основные труды, места для памятника Крижаничу не нашлось, и вряд ли найдется. Он письменно критиковал жестокость Ивана Грозного , встречался с протопопом Аввакумом, требовал от Москвы отказаться от претензий на Третий Рим , от термина «царь» и даже от герба двуглавого орла. А после помилования уехал в Польшу , где вступил в Орден Иисуса и погиб от турецкой сабли под Веной в армии Яна Собесского. За такое на Руси памятники не ставят даже ради улучшения экономических отношений с Хорватией.

В своем стремлении проявить максимум лояльности к русскому национальному духу Грабар-Китанович даже напрашивалась на встречу с предстоятелем РПЦ . «Мы считаем Его Святейшество нашим партнером в деле укрепления позитивных ценностей в религиозных общинах», — заявила она, чем явно превысила свои полномочия и вызвала на себя шквал критики на Родине со стороны консервативно настроенных политиков и части католического духовенства. Проусташевски настроенных ксендзов одернули из Ватикана , но осадок остался.

Наконец, Грабар-Китарович пригласила Путина посетить Хорватию в 2018 году и произошло это до президентских выборов в России. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Из новых экономических проектов может быть рассмотрена возможность поставок в Хорватию судов на подводных крыльях.

Но насколько далеко может зайти лоббируемый Грабар-Китарович ренессанс российско-хорватских отношений, зависит не только от нее. Открыто прозападную ориентацию Хорватии ничто не изменит. Другое дело, что можно добиться некоторого ослабления напряженности в регионе, что автоматически будет означать и укрепление позиций России на Балканах. А дальше — кто ж его знает, что там будет?