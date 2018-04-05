Юлия Скрипаль заговорила

Скотланд-Ярд опубликовал первое обращение Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе с отцом, экс-офицером ГРУ Сергем Скрипалем.
«Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что каждый день я становлюсь сильнее. Я благодарна за интерес ко мне и за многие доброжелательные сообщения, которые я получила. Мне нужно поблагодарить многих людей за выздоровление, и в особенности я хотела бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда я и мой отец были недееспособны. Более того, я хотела бы поблагодарить персонал районной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм. Уверена, что все вы понимаете, что этот инцидент несколько выбивает из колеи, и я надеюсь на ваше уважение к личной жизни меня и моей семьи во время моего восстановления», — говорится в обращении.
Ранее телеканал «Россия-1» опубликовал аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией.