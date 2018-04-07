Ещё
Климкин собрался «надавить на Россию»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин заявил о намерении «давить на Россию» в связи с вводом миротворцев в Донбасс 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что во время визита президента страны Петра Порошенко в Берлин будут обсуждаться детали введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом пишет "Украинская правда".
По его словам, от встречи Порошенко и немецкого канцлера Ангелы Меркель он ожидает согласования тактики и четких шагов по продвижению миротворцев. Климкин добавил, что договоренность с французской стороной уже есть, а после согласования с США можно будет говорить о совместной тактике.
"Конкретным решением станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН", — заявил Климкин.
Он подчеркнул, что у Германии, Франции и США есть общая позиция.
"После этих контактов высокого уровня, будем давить на Россию с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось", — сказал Климкин.
Ранее Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс.
Газета.Ru: последние новости
В Раде назвали "Северный поток - 2" угрозой Украине и ЕС Дуров отреагировал на сообщения о получении им гражданства Британии Администрация США: санкции не направлены против народа России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня96
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»90
ЕС определился по «Северному потоку-2»34
Пореченков вступился за «обозвавшего россиян» Козловского47
«Русские идут»55
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение