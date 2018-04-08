Британцы придумали способ защиты от «Новичка»

Жителей Солсбери собрались защищать от остатков «Новичка» трехметровым забором

Дом бывшего полковника ГРУ , британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери планируют снести, а места, где он и его дочь Юлия побывали перед отравлением, будут обнесены трехметровым забором.

Как сообщает The Mail on Sunday, дом Скрипаля будет снесен, так как это куда проще с экономической точки зрения, чем обыскивать здание на следы отравляющего вещества «Новичок», которым якобы были отравлены британский шпион и его дочь.

Кроме того, итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили перед тем, как потерять сознание в парке, также снесут.

Все эти места власти британского города планируют обнести забором высотой под три метра (9 футов).

Издание также пишет, что «Новичок» якобы использовался не в форме газа, а в виде геля, которым, в частности, смазали ручку двери дома Скрипаля. Британское издание сообщает, что Сергей Скрипаль взялся за ручку первым и большая часть вещества осталась у него на руках, а Юлия Скрипаль сделала это после отца и потому пострадала меньше.

Добавим также, в пятницу британская Mirror рассказала, что судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: ветеринары смогли попасть в дом только через несколько дней после того, как Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.