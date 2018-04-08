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Британцы придумали способ защиты от «Новичка»
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Жителей Солсбери собрались защищать от остатков «Новичка» трехметровым забором 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: AFP 2018
Дом бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери планируют снести, а места, где он и его дочь Юлия побывали перед отравлением, будут обнесены трехметровым забором.
Как сообщает The Mail on Sunday, дом Скрипаля будет снесен, так как это куда проще с экономической точки зрения, чем обыскивать здание на следы отравляющего вещества «Новичок», которым якобы были отравлены британский шпион и его дочь.
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Кроме того, итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили перед тем, как потерять сознание в парке, также снесут.
Все эти места власти британского города планируют обнести забором высотой под три метра (9 футов).
Издание также пишет, что «Новичок» якобы использовался не в форме газа, а в виде геля, которым, в частности, смазали ручку двери дома Скрипаля. Британское издание сообщает, что Сергей Скрипаль взялся за ручку первым и большая часть вещества осталась у него на руках, а Юлия Скрипаль сделала это после отца и потому пострадала меньше.
Добавим также, в пятницу британская Mirror рассказала, что судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: ветеринары смогли попасть в дом только через несколько дней после того, как Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.
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