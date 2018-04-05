Названа причина отмены допроса Савченко на полиграфе

СМИ рассказали, почему отменили допрос Савченко на полиграфе

"Закончилась психофизиологическая экспертиза Надежды Савченко в Киевском институте судебных экспертиз. Самого допроса не было, потому что, по словам эксперта, Савченко отказалась, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. По словам адвоката, он не получил материалы дела, поэтому не было возможности подготовится к допросу. Сегодня состоялось исследование психологического состояния народного депутата", — передает телеканал "112 Украина".

Адвокат Савченко заявил, что в следующий раз допрос все же состоится. Вся процедура заняла около часа, экспертизу проводили в закрытом формате.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.