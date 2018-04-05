Порошенко пообещал селянам скоростной интернет

Президент Украины Пётр Порошенко поручил Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, провести широкополосный интернет в каждое украинское село.
«Я подчёркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее моё поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет», — приводит «Украинская Правда» слова Порошенко.
Он отметил, что 14 млн украинцев живут в сельской местности.
«Всю жизнь.. То у них паспорта забирали или не выдавали, то голодомором морили, то перекладывали на них основное бремя государства…», — добавил Порошенко.
В 2016 году Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей широкополосного интернета.