Предсказан сценарий Третьей мировой 

Немецкий строитель и ясновидящий Алоис Ирльмайер предсказал сценарий третьей мировой войны, сообщает РЕН ТВ.
При жизни немец, умерший в 1959 году, заявлял, что сначала локальная война вспыхнет на Ближнем Востоке, а затем в Средиземном море и на Балканах.
После этого двое людей убьют некоего высокопоставленного человека и будут за это убиты. В этот момент, по его мнению, и начнется третья мировая.
Пророк предсказывал, что на Швейцарию нападет «черная армия», пришедшая с востока, а Италия, западная Германия и Англия падут. Также Ирльмайер говорил, что в ходе войны будет применено химическое оружие.
Три дня назад бывший сотрудник Геологической службы США рассказал британскому таблоиду Daily Star, что американское космическое агентство NASA «знало» о приближении к Земле «планеты-убийцы» Нибиру еще 30 лет назад. По словам Итана Троубриджа, NASA и другие американские госорганы вступили в «заговор», целью которого является сокрытие информации о скором приближении Нибиру и катастрофах, которыми это грозит Земле.