Предсказан сценарий Третьей мировой

Немецкий строитель и ясновидящий Алоис Ирльмайер предсказал сценарий третьей мировой войны, сообщает РЕН ТВ

При жизни немец, умерший в 1959 году, заявлял, что сначала локальная война вспыхнет на Ближнем Востоке, а затем в Средиземном море и на Балканах.

После этого двое людей убьют некоего высокопоставленного человека и будут за это убиты. В этот момент, по его мнению, и начнется третья мировая.

Пророк предсказывал, что на Швейцарию нападет «черная армия», пришедшая с востока, а Италия , западная Германия и Англия падут. Также Ирльмайер говорил, что в ходе войны будет применено химическое оружие.