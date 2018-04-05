Гройсман заявил о процветании украинского Крыма

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Крым, Луганск и Донецк процветали бы, если бы остались под контролем Киева.
«У них (Донецка, Луганска и Крыма. — RT) было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди. Только представьте, какими экономически сильными были бы эти города», — цитирует Гройсмана РИА Новости.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский гимн обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.