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Гройсман заявил о процветании украинского Крыма
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Гройсман заявил, что Крым и Донбасс процветали бы, если бы остались под контролем Киева 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Крым, Луганск и Донецк процветали бы, если бы остались под контролем Киева.
«У них (Донецка, Луганска и Крыма. — RT) было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди. Только представьте, какими экономически сильными были бы эти города», — цитирует Гройсмана РИА Новости.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский гимн обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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