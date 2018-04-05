В ГРУ рассказали, где может скрываться главарь ИГ

В ГРУ узнали, где прячется лидер ИГ

По словам Костюкова, точное местонахождение лидера террористов пока неизвестно. Замглавы ГРУ усомнился в том, что Аль-Багдади, за которым охотятся спецслужбы многих стран, остался в Сирии

По словам Костюкова, точное местонахождение лидера террористов пока неизвестно. Замглавы ГРУ усомнился в том, что Аль-Багдади, за которым охотятся спецслужбы многих стран, остался в Сирии.

Ранее в СМИ не раз появлялись сообщения о ликвидации Аль-Багдади, но ни одно из них не получило подтверждения. В июне 2016 года несколько изданий утверждали, что террорист погиб в результате авиаудара западной коалиции.

Осенью 2017 года сообщалось, что он может быть ранен и скрывается в пустынной местности. Также появилась информация, что он перебрался из Ирака в Сирию.