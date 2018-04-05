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В ГРУ рассказали, где может скрываться главарь ИГ
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В ГРУ узнали, где прячется лидер ИГ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков заявил, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу-Бакр аль-Багдади, скорее всего, скрывается в Ираке. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Костюкова, точное местонахождение лидера террористов пока неизвестно. Замглавы ГРУ усомнился в том, что Аль-Багдади, за которым охотятся спецслужбы многих стран, остался в Сирии.
По словам Костюкова, точное местонахождение лидера террористов пока неизвестно. Замглавы ГРУ усомнился в том, что Аль-Багдади, за которым охотятся спецслужбы многих стран, остался в Сирии.
Ранее в СМИ не раз появлялись сообщения о ликвидации Аль-Багдади, но ни одно из них не получило подтверждения. В июне 2016 года несколько изданий утверждали, что террорист погиб в результате авиаудара западной коалиции.
Осенью 2017 года сообщалось, что он может быть ранен и скрывается в пустынной местности. Также появилась информация, что он перебрался из Ирака в Сирию.
В марте этого года в США заявили, что коалиция во главе с Вашингтоном продолжает поиски террориста.
 Ещё 2 источника 
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