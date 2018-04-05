Ещё
Порошенко пообещал не допустить «парада суверенитетов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пообещал не допустить «парада суверенитетов» на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Пётр Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития заявил, что не допустит «парада суверенитетов» на Украине.
«Не так давно некоторые безответственные местные советы… пытались запустить что-то вроде парада суверенитетов. Это я хотел поговорить здесь об инициативе некоторых советов относительно соглашений по распределению полномочий с украинским правительством. Этого никогда не будет… Кто будет играть в суверенитет, получит абсолютно чёткий ответ», — цитирует президента Depo.ua.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Конституцию страны необходимо внести изменения для завершения реформы децентрализации.
В конце октября стало известно, что ЕС выделит €50 млн на поддержку децентрализации Украины.
RT на русском: последние новости
В США вынесли первый приговор в рамках расследования дела о «вмешательстве» в выборы МИД Британии удалил твит об установлении происхождения применённого в Солсбери вещества В ГРУ рассказали, где может скрываться главарь ИГ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова75
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции226
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»551
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение