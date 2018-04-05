Порошенко пообещал не допустить «парада суверенитетов»

Украинский лидер Пётр Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития заявил, что не допустит «парада суверенитетов» на Украине.
«Не так давно некоторые безответственные местные советы… пытались запустить что-то вроде парада суверенитетов. Это я хотел поговорить здесь об инициативе некоторых советов относительно соглашений по распределению полномочий с украинским правительством. Этого никогда не будет… Кто будет играть в суверенитет, получит абсолютно чёткий ответ», — цитирует президента Depo.ua.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Конституцию страны необходимо внести изменения для завершения реформы децентрализации.
В конце октября стало известно, что ЕС выделит €50 млн на поддержку децентрализации Украины.