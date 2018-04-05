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СМИ назвали дату визита Меркель в США
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СМИ назвали дату визита Меркель в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
По данным источников немецкого издания Bild, канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит США, чтобы провести переговоры с президентом страны Дональдом Трампом.
Источник издания отметил, что дата визита в данный момент не подтверждена.
Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Меркель дело Скрипаля. Оба лидера позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки "офицеров российских разведки" в знак солидарности с Великобританией. Также ранее стало известно, что Меркель выразила надежду на участие России в расследовании дела Скрипаля.
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