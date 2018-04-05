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На Огайо напали еноты-зомби
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На Огайо напали еноты-зомби 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Жители США жалуются на енотов-зомби, сообщает WKBN 27.
По информации канала, полиция города Янгстон в штате Огайо получила уже 14 жалоб от местных жителей на енотов, которые ведут себя, «как зомби». Американцы жалуются на млекопитающих, которые пробираются в их дворы, встают на задние лапы, скалятся и падают на спину, будто впадая в «кому».
«Я никогда не видел, чтобы так делали еноты», — сообщал полицейским один из «потерпевших».
На попытки спугнуть их криками еноты-зомби «неохотно» поднимались и вновь валились на землю.
После каждого подобного случая напуганные жители Янгстона вызывали полицию, которая забирала животных и «заботилась» об их усыплении.
Между тем в департаменте природных ресурсов штата сообщили каналу, что пугающие людей еноты, вероятно, больны чумкой собак — вирусным заболеванием, которое проявляется лихорадкой, поражениями кожи и центральной нервной системы.
 Ещё 8 источников 
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