На Огайо напали еноты-зомби

Жители США жалуются на енотов-зомби, сообщает WKBN 27.

По информации канала, полиция города Янгстон в штате Огайо получила уже 14 жалоб от местных жителей на енотов, которые ведут себя, «как зомби». Американцы жалуются на млекопитающих, которые пробираются в их дворы, встают на задние лапы, скалятся и падают на спину, будто впадая в «кому».

«Я никогда не видел, чтобы так делали еноты», — сообщал полицейским один из «потерпевших».

На попытки спугнуть их криками еноты-зомби «неохотно» поднимались и вновь валились на землю.

После каждого подобного случая напуганные жители Янгстона вызывали полицию, которая забирала животных и «заботилась» об их усыплении.

Между тем в департаменте природных ресурсов штата сообщили каналу, что пугающие людей еноты, вероятно, больны чумкой собак — вирусным заболеванием, которое проявляется лихорадкой, поражениями кожи и центральной нервной системы.