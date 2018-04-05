Капитана «Норда» перевели в изолятор

Капитана арестованного Украиной судна «Норд» перевели в изолятор

Капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко переведен в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина

Капитана судна в среду доставили в управление Службы безопасности Украины Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск . Покидать судно им запрещено. При этом капитан в среду вечером был доставлен в горбольницу Херсона с диагнозом "гипертонический криз".

"После оказания всей необходимой медицинской помощи капитана снова вернули в изолятор временного содержания", — сказал Щербина.

По его словам, в четверг городской суд Херсона рассмотрит вопрос об избрании Горбенко меры пресечения.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России . На борту находятся десять членов экипажа. У них российские паспорта, выданные в Керчи . Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.