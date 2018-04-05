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Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
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Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters

Что «помирит» Россию и Европу

Немецкая газета Handelsblatt рассказала, как строительство газопровода «Северный поток — 2» может помочь «политической разрядке» между Россией и Европой. По мнению автора статьи, Россия и ЕС находятся в «низшей точке» двусторонних отношений и должны это преодолеть при помощи торговли. Журналист призвал европейских лидеров забыть о своей «истерии» и понять, что политическая стабильность Европы невозможна без России.

Украина начала «возврат» Крыма

Украинский «Корреспондент» назвал захват российского судна в Азовском море «первым решительным шагом» Украины по «возвращению» Крыма. По словам автора публикации, власти Украины «отчаялись» вернуть Крым целиком, решили вернуть его по частям и начали с «русских» украинцев, то есть членов экипажа крымского корабля, у которых отняли паспорта РФ по той причине, что они сменили гражданство не по законам Украины.

«Ахиллесова пята» всего мира

Широкое распространение английского языка является «ахиллесовой пятой» всего мира. Об этом со страниц издания The Conversation заявил профессор когнитивной нейронауки Гийом Тьерри. Ученый ссылается на несколько исследований, которые доказали, что носители других языков, говоря по-английски, проявляют меньше эмоций и сочувствия и меньше учитывают эмоции собеседников, а второй язык вообще снижает склонность верить правде. Тьерри призвал власти США и Великобритании обучать своих граждан иностранным языкам ради обеспечения «сбалансированного обмена идеями», что способно «уладить» даже некоторые политические разногласия.

Украинских пенсионеров оставят без пенсий

45% украинских пенсионеров останутся без пенсий к 2028 году, сообщает местный «Обозреватель». Именно к этому приведет пенсионная реформа, которая вступит в силу в будущем году. Согласно ей, выходить на пенсию в 60 лет по-прежнему смогут лишь те, кто имеет стаж 35 лет, менее 35 — в 63 года, менее 25 — в 65 лет. Как подсчитало Министерство соцполитики Украины, в результате реформы к 2028 году 45% украинцев старше 60 лет будут жить без пенсии.

Отказ от соцсетей снижает стресс

Отказ от использования Facebook в течение пяти дней снижает уровень кортизола, который также называют «гормоном стресса», сообщает Daily Sabah. Издание отмечает, что к такому выводу пришли психологи Университета Квинсленда. Тем не менее ученые обнаружили и отрицательную сторону отказа от соцсетей: покинувшие Facebook люди были менее удовлетворены своей жизнью.
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