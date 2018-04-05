ВВС Израиля нанесли удар по вооруженному палестинцу на границе с сектором Газа

Самолет ВВС Израиля нанес в четверг удар по вооруженному палестинцу на границе с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Самолет ВВС Израиля нанес удар по вооруженному террористу, приблизившемуся к стене безопасности в северной части сектора Газа", — говорится в коммюнике. Военные добавили, что "армия не допустит причинения вреда гражданским лицам в Израиле и продолжит действия против террористов, участвующих во враждебных акциях".

30 марта вдоль границы еврейского государства и сектора Газа произошли масштабные столкновения в ходе акции протеста с участием десятков тысяч палестинцев, приуроченной к отмечавшемуся тогда Дню земли. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с войсками и полицией. Всего, по данным палестинского минздрава, в них погибли 18 арабов, ранения получили около 1,5 тысячи.