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Состояние капитана «Норда» стабилизировалось
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Состояние капитана арестованного Украиной судна «Норд» стабилизировалось 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Государственная пограничная служба Украины
Состояние капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, попавшего накануне в больницу, стабилизировалось, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
Капитан судна в среду был доставлен в управление Службы безопасности Украины в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск. Покидать судно им запрещено. При этом капитан в среду вечером был доставлен из изолятора временного содержания в горбольницу Херсона.
"Капитану гипертонический криз вчера сняли. Состояние стабилизировалось", — сказала Шевелева.
На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.
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