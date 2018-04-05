Состояние капитана «Норда» стабилизировалось

Состояние капитана арестованного Украиной судна «Норд» стабилизировалось

Состояние капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, попавшего накануне в больницу, стабилизировалось, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Капитан судна в среду был доставлен в управление Службы безопасности Украины Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск . Покидать судно им запрещено. При этом капитан в среду вечером был доставлен из изолятора временного содержания в горбольницу Херсона.

"Капитану гипертонический криз вчера сняли. Состояние стабилизировалось", — сказала Шевелева.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России . На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи . Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.