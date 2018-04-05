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Из Восточной Гуты вышли более 157 тысяч человек
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Из Восточной Гуты с начала гуманитарных пауз вышли более 157 тысяч человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / SANA
Более 157 тысяч человек из Восточной Гуты в Сирии выведено с начала действия гуманитарных пауз, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, отмечая, что более 33 тысяч человек выведено из города Дума.
"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 157 тысяч 255 человек, а из города Дума — 33 тысяч 345 человек", — говорится в сообщении.
Как указывается, на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.
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