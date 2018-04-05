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Американцы пожаловались на енотов-"зомби"
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В США жители обратились в полицию из-за нашествия «енотов-зомби» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / iLUXimage
Полиция американского города Янгстаун, штат Огайо, получила множество обращений от местных жителей, которые жалуются на нашествие "енотов-зомби". Об этом сообщает портал WKBN27.
На протяжении нескольких недель домовладельцы выражают беспокойство в связи со странным поведением енотов на их участках. Все они говорят о том, что животные ведут себя как зомби. Обычно еноты предпочитают ночной образ жизни, но животные, которые вели себя странно, попадались на глаза людям днем.
Роберт Когшелл столкнулся с ними, когда выгуливал собак. Он завел своих питомцев в дом, но енот попытался зайти в жилище, однако Роберт успел закрыть дверь.
"Он встал на задние лапы, чего я раньше никогда на замечал за енотами, оскалил зубы и после этого упал на спину и лежал ничком, словно в состоянии комы", — заявил Роберт, профессиональный фотограф дикой природы.
Когда енот пришел в себя, он сделал то же самое.
Всего в полицию обратились около 14 человек. Енотов, причинивших беспокойство, пришлось усыпить.
В департаменте природных ресурсов штата Огайо заявили, что причиной подобного поведения, скорее всего, является не бешенство, а чумка. В ведомстве заверили, что причин для беспокойства нет, поскольку подобное явление часто встречается, когда локальная популяция становится слишком многочисленной.
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