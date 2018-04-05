Трамп распорядился применить Нацгвардию для охраны границы с Мексикой

"Министр обороны должен поддержать министерство внутренней безопасности в обеспечении безопасности южной границы и в принятии других необходимых мер, призванных остановить приток в нашу страну смертельных наркотиков, контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегальных иммигрантов. Министр обороны должен потребовать использования военнослужащих Национальной гвардии для помощи в выполнении этой миссии", — говорится в меморандуме.

В течение 30 дней с момента подписания меморандума ведомства должны отчитаться перед президентом США о плане соответствующих действий.