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Трамп распорядился применить Нацгвардию для охраны границы с Мексикой
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Трамп распорядился применить Нацгвардию для охраны границы с Мексикой 

РИА Новости 27 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выпустил меморандум, в котором распорядился применить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой, сообщил Белый дом.
"Министр обороны должен поддержать министерство внутренней безопасности в обеспечении безопасности южной границы и в принятии других необходимых мер, призванных остановить приток в нашу страну смертельных наркотиков, контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегальных иммигрантов. Министр обороны должен потребовать использования военнослужащих Национальной гвардии для помощи в выполнении этой миссии", — говорится в меморандуме.
В течение 30 дней с момента подписания меморандума ведомства должны отчитаться перед президентом США о плане соответствующих действий.
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