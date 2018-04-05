Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ

Канцлер Австрии назвал хорошие отношения с Россией причиной отказа от высылки дипломатов

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого [высылать дипломатов], потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как [отделение] ООН или ОБСЕ. Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов. Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение", — сказал Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4.

Курц напомнил, что Австрия в качестве члена Европейского союза вместе с другими странами-участницами сообщества приняла решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель . "Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали солидарность с Великобританией , что, вероятнее всего, она несет ответственность за отравление. Этому мы последовали как Евросоюз, потому что это линия ЕС", — добавил Курц.

История хороших отношений

По словам канцлера, Австрия имеет долгую историю хороших контактов с Россией, и дружеские отношения Вены и Москвы не основаны только на соглашении о взаимодействии и сотрудничестве между Австрийской партией свободы и "Единой Россией" . "В частности, в вопросе санкций ЕС, которых мы также придерживаемся, позиция Австрии, включая свободную партию, народную, социал-демократов и "зеленых", всегда была скорее скептической или сдержанной. Не нужно отрицать, что в Европе есть страны, которые имеют другое отношение к России, чем мы", — констатировал Курц.

"Так, [бывший] федеральный президент [Хайнц] Фишер, который не является членом Австрийской партии свободы, приглашал президента [РФ Владимира] Путина с визитом в тот момент, когда многие европейские страны этого не делали. [Действующий] австрийский президент Ван дер Беллен поздравил его [Путина] с победой на выборах, а председатель Европейского совета Дональд Туск его [Путина] сознательно не поздравил", — рассказал канцлер.

Курц заметил, что, безусловно, существуют различные подходы к отношениям с Россией и у разных стран своя история отношений с Россией. "Я призываю проявить понимание к нашему пути, как маленькая нейтральная страна, как штаб-квартира ОБСЕ и [отделения] ООН, по моему мнению, было был полностью неверно высылать российских дипломатов. Это не наш путь", — подчеркнул Курц.

По его словам, путь Австрии легитимный, и страна оказалась не одинока. "Я понимаю путь других стран, но я считают наш путь законным. Австрия не одна на этом пути", — заключил глава австрийского правительства.

Австрия против высылки дипломатов

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Канадой и 23 марта Курц заявил, что Вена не будет высылать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией. 26 марта решение о массовой высылке российских дипломатов было принято странами Европы, США Украиной , и в тот же день Курц повторно заявил, что Австрия рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией и не собирается высылать сотрудников диппредставительств РФ.