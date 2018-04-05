Ещё
На Украине подсчитали долги граждан за коммунальные услуги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

На Украине подсчитали долги граждан за коммунальные услуги 

RT на русском 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственная служба статистики Украины подсчитала долги украинцев за коммунальные услуги.
Как отметили в ведомстве, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен (около $1,5 млрд).
«К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии — 3,8 млрд грн», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что кабинет министров Украины намерен попросить парламент рассмотреть законопроект об усилении контроля при предоставлении гражданам социальной поддержки.
Власти страны могут ужесточить проверку платёжеспособности получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ.
RT на русском: последние новости
Британская лаборатория не смогла установить происхождение применённого в Солсбери вещества В США вынесли первый приговор в рамках расследования дела о «вмешательстве» в выборы Постпред России при ОЗХО рассказал о намерении Москвы представить предложение по инциденту в Солсбери
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи239
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ48
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой173
ФСБ прикроет рыбаков88
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение