На Украине подсчитали долги граждан за коммунальные услуги

Государственная служба статистики Украины подсчитала долги украинцев за коммунальные услуги.

Как отметили в ведомстве, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен (около $1,5 млрд).

«К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии — 3,8 млрд грн», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что кабинет министров Украины намерен попросить парламент рассмотреть законопроект об усилении контроля при предоставлении гражданам социальной поддержки.

Власти страны могут ужесточить проверку платёжеспособности получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ.