Никулина могут завербовать спецслужбы США

Задержанный в Чехии и экстрадированный в США россиянин Евгений Никулин будет завербован американскими спецслужбами. Такое предположение высказал президент Чехии Милош Земан.
Он подчеркнул, что обвиняемый в кибепреступлениях гражданин РФ не пробудет долго в тюрьме. Интерес к Никулину со стороны США огромный.
"Россиянин — гениальный хакер, который открыл какой-то алгоритм, способный взломать любой цифровой файл", — заявил Земан.
По словам политика, решение чешского правительства выдать Никулина американской стороне было принято под сильным давлением Вашингтона.
ТАСС напоминает, что россиянин был задержан в Праге 5 октября 2016 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа к базам данных социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Заседание по делу Никулина, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, состоится в суде Сан-Франциско 30 апреля.