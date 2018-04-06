Земан: Хакера Никулина могут завербовать спецслужбы США

Он подчеркнул, что обвиняемый в кибепреступлениях гражданин РФ не пробудет долго в тюрьме. Интерес к Никулину со стороны США огромный.

"Россиянин — гениальный хакер, который открыл какой-то алгоритм, способный взломать любой цифровой файл", — заявил Земан.

По словам политика, решение чешского правительства выдать Никулина американской стороне было принято под сильным давлением Вашингтона.