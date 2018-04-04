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В Риге прошел «Марш разгневанных родителей»
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В Риге прошел «Марш разгневанных родителей» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Около тысячи человек приняли участие в «Марше разгневанных родителей» в Риге, сообщает РИА «Новости».
Акцию против реформы о переводе школ в Латвии полностью на латышский язык обучения организовал Штаб защиты русских школ.
Шествие стартовало у Пороховой башни и закончилось у президентского дворца, однако главы государства Раймонда Вейониса там не было: он находится с визитом в США.
Участники акции держали плакаты и транспаранты с надписями "Не забудем, не простим", "Ассимиляции — нет!", "Реформа — бред! Реформе — нет!", а также флаги, среди которых были видны российский и Андреевский.
Поправки к закону «Об образовании», принятые сеймом Латвии и подписанные президентом, предполагают перевод всех школ страны на латышский язык обучения к 2021-2022 гг.
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