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Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня
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Россия созвала Совбез ООН
Россия созвала Совбез ООН

Главные события среды 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Шойгу предупредил о новой угрозе
Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
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В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Спецслужбы Великобритании нашли россиянина, «представляющего интерес» по «делу Скрипаля». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
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Украине "перекроют" Керченский пролив
Россия может ответить Украине на захват крымского судна. Об этом РИА Новости сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
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Путин заявил о полном разгроме ИГ
Президент России Владимир Путин заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) разгромлена на территории Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Зачем Пугачевой и Галкину квартира на Кипре
Юрист певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина рассказал «Комсомольской правде», зачем звездная пара купила недвижимость на Кипре.
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Названа причина пожара в «Персее для детей»
В грузовом лифте московского торгового центра «Персей для детей», предположительно, произошло короткое замыкание. Как сообщает Telegram-канал Mash, именно это могло стать причиной пожара в здании.
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Священника отчитали за "Мурку" в храме
Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал недостойным поведение священника, исполнявшего песню "Мурка" среди прихожан в трапезной храма.
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Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны, цитирует телеканал Sky News заявление одного из британских политиков. Еще недавно Джонсон заявлял, что лаборатория «Портон Даун» была якобы «абсолютно категорична» в выводах о причастности России к отравлению Скрипаля, но это оказалось неправдой.
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Япония заявила протест России
МИД Японии заявил протест России и США из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на Шикотане, заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.
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Британия удалила "обвинительный твит" по делу Скрипаля
Министерство иностранных дел Великобритании удалило свою публикацию в соцсети Twitter, в которой сообщало о «научном подтверждении» российского происхождения яда, которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль.
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Девочку "секир-башка" отправили в "мусорный рай"
Девочка «секир-башка», угрожавшая губернатору Московской области Андрею Воробьеву, поедет на экскурсию на мусороперерабатывающий завод в Нидерланды за счет подмосковных властей.
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Малышева оправдалась за скандал с собаками
Телеведущая Елена Малышева прокомментировала RT свое выказывание о необходимости отстрела бродячих собак.
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