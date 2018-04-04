Британский МИД удалил твит о происхождении «Новичка»

МИД Великобритании удалил пост в Twitter о российском происхождении яда «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На это обратили внимание журналисты Sky News.
Об удаленной записи также написали дипломаты российского посольства в Британии.
«Почему Форин-офис удалил этот твит от 22 марта?» — говорится в микроблоге дипмиссии.
Как отмечает Sky News, в британском МИД подтвердили удаление записи. В этом сообщении говорилось о том, что «британские эксперты дали понять, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России».