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Британский МИД удалил твит о происхождении «Новичка»
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Британский МИД удалил твит о российском происхождении «Новичка» 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Reuters
МИД Великобритании удалил пост в Twitter о российском происхождении яда «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На это обратили внимание журналисты Sky News.
Об удаленной записи также написали дипломаты российского посольства в Британии.
«Почему Форин-офис удалил этот твит от 22 марта?» — говорится в микроблоге дипмиссии.
Как отмечает Sky News, в британском МИД подтвердили удаление записи. В этом сообщении говорилось о том, что «британские эксперты дали понять, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России».
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