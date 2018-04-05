Ещё
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Племянница экс-разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ей удалось поговорить по телефону с его дочерью Юлией, состояние которой ранее улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 1».
Виктория Скрипаль передала запись разговора программе «60 минут». По словам ведущих, подлинность записи подтвердить пока не удалось.
На записи собеседница племянницы Скрипаля рассказывает, что у нее «все хорошо». Виктория Скрипаль говорит ей, что в понедельник прилетит в Лондон, если удастся получить визу.
«Визу никто не даст», — отвечает ее собеседница.
Также Юлия Скрипаль сообщила, что ее отец "сейчас отдыхает, спит".
"У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, всё, я скоро выписываюсь", — сказала она.
В комментарии «Интерфаксу» Виктория Скрипаль заявила, что Юлия связалась с ней сама.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.
По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
 Ещё 90 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи79
Войска ВВО подняты по тревоге60
«Крым захватим танками»178
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова108
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение