Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью

Племянница экс-разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ей удалось поговорить по телефону с его дочерью Юлией , состояние которой ранее улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 1».

Виктория Скрипаль передала запись разговора программе «60 минут». По словам ведущих, подлинность записи подтвердить пока не удалось.

На записи собеседница племянницы Скрипаля рассказывает, что у нее «все хорошо». Виктория Скрипаль говорит ей, что в понедельник прилетит в Лондон, если удастся получить визу.

«Визу никто не даст», — отвечает ее собеседница.

Также Юлия Скрипаль сообщила, что ее отец "сейчас отдыхает, спит".

"У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, всё, я скоро выписываюсь", — сказала она.

В комментарии «Интерфаксу» Виктория Скрипаль заявила, что Юлия связалась с ней сама.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.