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Британский политик призвал к отставке Джонсона
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Британский политик призвал отправить Бориса Джонсона в отставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский политик, журналист и бывший член парламента Джордж Гэллоуэй в интервью RT заявил о том, глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен уйти в отставку из-за своих высказываний по "делу Скрипаля".
Как считает Гэллоуэй, британское правительство, в частности премьер-министр Тереза Мэй и Борис Джонсон, "оказались в крайне унизительном положении".
"Считаю, что Бориса Джонсона должны отправить в отставку за то, что он не только присоединился к хору голосов, обвиняющих Россию, а пошел еще дальше, выступив с ложными заявлениями на государственном телевидении", — подчеркнул Гэллоуэй.
Политик обратил внимание на слова главы МИд о том, что специалист исследовательской лаборатории в Портон-Дауне подтвердил "причастность" России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Так вот, по словам министра, этот специалист рассказал ему, что покушение — дело рук России, что никто, кроме нее, этого сделать не мог. На лицо не просто ошибка, а обман, что еще хуже", — отметил Гэллоуэй.
Борис Джонсон неоднократно выступал с неоднозначными высказываниями по "делу Скрипаля". Ранее он сравнил отравление бывшего полковника ГРУ с "Преступлением и наказанием" Достоевского. По его словам, все уверены в виновности подозреваемого, а вопрос лишь в том, признается он или его поймают.
Кроме того, глава британского МИД обвинил лично Владимира Путина в организации отравления Скрипаля.
Джонсон также утверждал, что лично спрашивал специалистов из лаборатории Портон-Дауна о российском происхождении вещества и получил "категоричный" ответ о полной уверенности ученых в том, что вещество было сделано в России. При этом сотрудники лаборатории в Портон-Дауне не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В качестве "ответного шага" Британия выслала из страны 23 российских дипломата. Лондон поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.
Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов.
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