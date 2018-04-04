Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля

Министерство иностранных дел Великобритании удалило свою публикацию в соцсети Twitter, в которой сообщало о «научном подтверждении» российского происхождения яда, которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль

На это обратили внимание коллеги британских дипломатов из России в Twitter посольства РФ в Соединенном Королевстве.

«Почему Форин-офис (МИД Великобритании. — Прим. ред.) удалит этот твит от 22 марта?» — поинтересовались российские дипломаты.

Посольство опубликовало скриншот записи, в которой сообщается о том, что лаборатория технопарка Porton Down «прояснила», что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено в России.

Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.