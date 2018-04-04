Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля 

Министерство иностранных дел Великобритании удалило свою публикацию в соцсети Twitter, в которой сообщало о «научном подтверждении» российского происхождения яда, которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль.
На это обратили внимание коллеги британских дипломатов из России в Twitter посольства РФ в Соединенном Королевстве.
«Почему Форин-офис (МИД Великобритании. — Прим. ред.) удалит этот твит от 22 марта?» — поинтересовались российские дипломаты.
Посольство опубликовало скриншот записи, в которой сообщается о том, что лаборатория технопарка Porton Down «прояснила», что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено в России.
Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 апреля 2018 г.
Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.