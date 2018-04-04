Украина будет задерживать все крымские суда

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что сотрудники ведомства будут задерживать все суда, входящие и выходящие из крымских портов без согласования с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.
Так глава службы прокомментировал ситуацию с задержанным украинской стороной российским судном «Норд».
Слободян сказал «Обозревателю», что украинские пограничники «действуют в рамках правового поля и действующего законодательства», а Украина не считает Крым частью России.
«<…> Поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — заявил глава ведомства.
При этом он признал, что Россия в ответ «может сделать много чего». По словам Слободяна, на Украине «не будут спешить».
«Наши возможности в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам», — заключил Слободян.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находится экипаж из десяти человек.
«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано на территории Крыма. В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.
Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска «для проведения дальнейших проверочных действий». На судне нашли трал для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. Затем украинский суд арестовал «Норд».
Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Судовладелец заявил, что «Норд» был задержан противоправно. Представители предприятия рассказали, что пограничников не волнует, как питаются моряки, и в каком состоянии находится судно. Позже появилась информации о планах СБУ арестовать капитана «Норда».