Украина будет задерживать все крымские суда

Украина пригрозила задерживать крымские суда

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что сотрудники ведомства будут задерживать все суда, входящие и выходящие из крымских портов без согласования с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

Так глава службы прокомментировал ситуацию с задержанным украинской стороной российским судном «Норд».

Слободян сказал «Обозревателю», что украинские пограничники «действуют в рамках правового поля и действующего законодательства», а Украина не считает Крым частью России

«<…> Поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — заявил глава ведомства.

При этом он признал, что Россия в ответ «может сделать много чего». По словам Слободяна, на Украине «не будут спешить».

«Наши возможности в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам», — заключил Слободян.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находится экипаж из десяти человек.

«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано на территории Крыма. В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.

Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска «для проведения дальнейших проверочных действий». На судне нашли трал для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. Затем украинский суд арестовал «Норд».