Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина пригрозила задерживать крымские суда 

Рамблер 54 минуты назад
Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что сотрудники ведомства будут задерживать все суда, входящие и выходящие из крымских портов без согласования с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.
>> Капитан "Норда" заявил об издевательствах СБУ
Так глава службы прокомментировал ситуацию с задержанным украинской стороной российским судном «Норд».
Слободян сказал «Обозревателю», что украинские пограничники «действуют в рамках правового поля и действующего законодательства», а Украина не считает Крым частью России.
«<…> Поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — заявил глава ведомства.
При этом он признал, что Россия в ответ «может сделать много чего». По словам Слободяна, на Украине «не будут спешить».
«Наши возможности в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам», — заключил Слободян.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находится экипаж из десяти человек.
«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано на территории Крыма. В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.
Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска «для проведения дальнейших проверочных действий». На судне нашли трал для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. Затем украинский суд арестовал «Норд».
Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Судовладелец заявил, что «Норд» был задержан противоправно. Представители предприятия рассказали, что пограничников не волнует, как питаются моряки, и в каком состоянии находится судно. Позже появилась информации о планах СБУ арестовать капитана «Норда».
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек86
Япония заявила протест России146
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России249
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение