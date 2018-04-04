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Порошенко предложили урезать часть полномочий
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Аваков предложил Порошенко урезать часть президентских полномочий 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины Арсен Аваков не видит главу государства Петра Порошенко единым кандидатом в президенты от правящей коалиции и посоветовал ему для большего эффекта на выборах согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий.
Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года, о своем намерении в них участвовать уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, лидер Социалистической партии Илья Кива, а также партия "Народный фронт" (кандидата еще не определяла).
"Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты — наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным. Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране… Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", — заявил Аваков в интервью украинскому агентству "ЛИГАБизнесИнформ", опубликованном в среду.
По его мнению, согласившись на переход к парламентской республике, Порошенко "с большим эффектом" пошел бы на следующие президентские выборы.
"Надо внести изменения в конституцию, нужно внести изменения в избирательный закон — сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент — визионер и супервайзер. И с этим президент мог бы пойти на выборы с большим эффектом, это была бы понятная программа: смотрите, я отказываюсь от части полномочий ради баланса ветвей власти — очень красиво и понятно", — сказал глава МВД.
Конституция Украины была принята Радой 28 июня 1996 года. Длительное время ее не могли принять из-за острых дискуссий между президентом и парламентом относительно будущей формы правления. Основной закон неоднократно становился на Украине заложником политической борьбы, в ходе которой в документ вносили изменения в угоду тем или иным партиям.
Последний раз форма правления в стране изменилась в 2014 году. После смены власти в ходе "евромайдана" парламент проголосовал за возвращение к конституции 2004 года и восстановление парламентско-президентской республики.
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