Порошенко предложили урезать часть полномочий

Аваков предложил Порошенко урезать часть президентских полномочий

Украины Глава МВД Арсен Аваков не видит главу государства Петра Порошенко единым кандидатом в президенты от правящей коалиции и посоветовал ему для большего эффекта на выборах согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий.

"Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты — наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным. Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране… Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", — заявил Аваков в интервью украинскому агентству "ЛИГАБизнесИнформ", опубликованном в среду.

По его мнению, согласившись на переход к парламентской республике, Порошенко "с большим эффектом" пошел бы на следующие президентские выборы.

"Надо внести изменения в конституцию, нужно внести изменения в избирательный закон — сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент — визионер и супервайзер. И с этим президент мог бы пойти на выборы с большим эффектом, это была бы понятная программа: смотрите, я отказываюсь от части полномочий ради баланса ветвей власти — очень красиво и понятно", — сказал глава МВД.

Конституция Украины была принята Радой 28 июня 1996 года. Длительное время ее не могли принять из-за острых дискуссий между президентом и парламентом относительно будущей формы правления. Основной закон неоднократно становился на Украине заложником политической борьбы, в ходе которой в документ вносили изменения в угоду тем или иным партиям.

Последний раз форма правления в стране изменилась в 2014 году. После смены власти в ходе "евромайдана" парламент проголосовал за возвращение к конституции 2004 года и восстановление парламентско-президентской республики.