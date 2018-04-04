Болгария высказалась о «деле Скрипаля»

Президент Болгарии Румен Радев считает, что в деле Скрипаля необходимо получить бесспорные доказательства причастности России, прежде чем предпринимать против нее какие-либо меры. По его мнению, в отношениях с РФ необходимо придерживаться политики баланса и диалога. Свое заявление болгарский лидер сделал в среду, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
"Политика диалога и баланса в отношениях с Россией должна продолжаться, такой же позиции придерживается и Австрия, которая сменит нас в качестве председателя Совета ЕС, — отметил болгарский президент, отвечая на вопрос о деле Скрипаля и позиции европейского сообщества. — Хочу подчеркнуть, что Болгария лояльный член и Европейского союза, и НАТО, но эти союзы основаны на многих ценностях, одна из них — это прозрачность. Чтобы предпринять следующие шаги [в отношении РФ], мы должны получить ясные и бесспорные доказательства [ее виновности].
"Для разрешения возникших противоречий необходим диалог", — согласилась Грабар-Китарович.
Президент Хорватии находится в Софии с официальным визитом.