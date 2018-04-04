Болгария высказалась о «деле Скрипаля»

Президент Болгарии: по делу Скрипаля необходимы ясные и бесспорные доказательства

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DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.