Похищенный капитан «Норда» нашелся

Капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко 4 апреля доставили в суд Херсона , где его планируют арестовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Щербину.

Ранее представитель судовладельца — рыбколхоза имени 1 мая — заявил, что капитана ранним утром 4 апреля вывезли в неизвестном направлении. Адвокат отметил, что защита расценивает эту ситуацию как похищение.

После поиска «по всем инстанциям» с Щербиной связался представитель Службы безопасности Украины . Он сообщил, что капитана доставили в Херсонский суд, «где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».

Адвокат подчеркнул, что часть 2 статьи 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда и выезда), которую вменяют его подзащитному, не предусматривает содержание обвиняемого под стражей. Щербина предположил, что Горбенко могут предъявить другое обвинение «по очень серьезной статье».

Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России . На его борту находится экипаж из десяти человек.

«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки пограничники установили, что судно зарегистрировано на территории Крыма . В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.

Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска «для проведения дальнейших проверочных действий». На судне нашли трал (сеть) для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. Затем украинский суд арестовал «Норд».