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Аваков отрицает «войну» с Порошенко
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Аваков вновь заявил, что у него нет «войны» с президентом Порошенко 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него нет никакой "войны" с президентом Петром Порошенко, но есть своя принципиальная позиция, и он старается держать баланс между ветвями власти.
"Нет у меня войны с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти… Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента", — сказал Аваков в опубликованном в среду интервью украинскому информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".
Министр внутренних дел находится в подчинении у правительства Украины.
Украинские СМИ уже давно пишут о конфликте между Аваковым и Порошенко. Депутаты Верховной рады ранее неоднократно инициировали отставку министра, однако до голосования по этому вопросу дело не доходило. Аваков является одним из лидеров партии "Народный фронт", которая входит в состав парламентской коалиции. Как считают политологи, его отстранение может спровоцировать политический кризис в стране, поскольку Аваков является одной из первых по влиятельности фигур в украинской власти.
По данным СМИ, конфликт между Аваковым и Порошенко якобы произошел из-за акции протеста экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у Верховной Рады. Якобы глава МВД обещал Порошенко не допустить возвращения Саакашвили в страну, однако сторонникам экс-президента Грузии тогда удалось разбить палаточный городок у здания парламента в Киеве. Позже Аваков, комментируя эту информацию, заявил, что у него хорошие отношения с президентом.
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