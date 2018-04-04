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Аваков рассказал об уголовном деле против сына
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Аваков заявил, что не вмешивается в уголовное дело против сына 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Глава МВД Украины Арсен Аваков заверяет, что не вмешивается в расследование уголовного дела о закупке рюкзаков, в котором фигурирует его сын.
"Я уже говорил много раз, что это дело полностью инспирировано. И, увы, оно как раз является ярким примером того, как работает режим дискредитации и вольного или невольного использования НАБУ (национальное антикоррупционное бюро — ред.) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) в политических целях. Никого не интересует, что рюкзаки в наличии, цена — адекватная и так далее. Всех интересовал сам факт обвинения сына министра внутренних дел", — сказал Аваков в интервью украинскому агентству "ЛИГАБизнесИнформ", опубликованном в среду.
По его словам, это пример "низкого качества работы САП и НАБУ".
"Но у меня, разумеется, конфликт интересов. Пусть занимаются — я не вмешиваюсь в ход этого разбирательства", — заявил Аваков.
В минувшем году национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных — сын главы МВД Украины Арсена Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. Позже суд избрал меру пресечения сыну Авакова в виде личного обязательства и одел электронный браслет.
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