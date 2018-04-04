Трамп потребовал платы за присутствие США в Сирии

«Мы почти выполнили эту задачу (разгромить ИГИЛ), и теперь мы очень быстро определим, по согласованию с другими игроками в этом регионе, что делать дальше», — подчеркнул во вторник на пресс-конференции в Белом доме Трамп, которого цитировала Al Jazeera.

«Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: «Раз вы хотите, чтобы мы остались, возможно, вам придется заплатить», — добавил президент США.

Телефонный разговор между Трампом и саудовским королем Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом состоялся в понедельник. Лидеры обсудили ряд региональных вопросов, включая мирный план урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами, а также возможности укрепления стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией.

Однако, в итоговом заявлении Белого дома не упоминалось никаких дискуссий об увеличении финансирования со стороны Саудовской Аравии, добавил портал. В отчете Белого дома по встрече Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом 20 марта также не фигурировало никаких обсуждений военных действиях США в регионе.

Заявления Трампа расходятся с риторикой по Сирии других высших должностных лиц США. Так, министр обороны Джим Мэттис и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон еще в прошлом году заверяли в длительном присутствии США в Сирии, напомнила Al Jazeera.

Между тем, Трамп уже не в первый раз заявляет о необходимости прекратить присутствие США в регионе. Выступая на прошлой неделе в Огайо, президент США подчеркнул:

«Я хочу выйти, я хочу вернуть наши войска домой». По его словам, присутствие в регионе «очень дорого для нашей страны, и это помогает другим странам в гораздо большей степени, чем помогает нам», — отметил президент США.

Уже на пресс-конференции Трамп добавил:

«Подумайте только: 7 триллионов долларов за период в 17-лет. И у нас нет ничего. Ничего, кроме смерти и разрушения. Это ужасно. Так что пора. Настало время», — отметил американский лидер.

Президент США напомнил: