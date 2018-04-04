Нацменьшинства ЕС заступились за русские школы

Крупнейшая организация нацменьшинств ЕС выступила против реформы в русских школах в Латвии

Федералистский Союз европейских национальных меньшинств направил президенту Латвии Раймондсу Вейонису письмо, в котором выражает свой протест в связи с реформой по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Об этом в среду ТАСС сообщили в Штабе защиты русских школ.

"Мы решительно протестуем против этого жесткого урезания права русскоговорящих латвийцев использовать их родной язык и получать образование на родном языке в школах, которые оплачиваются из собственных налогов. Школьное образование на родных языках традиционных и этнических языковых меньшинств — это одна из наиболее важных ценностей Евросоюза. Русскоговорящая община Латвии — это одно из таких традиционных языковых меньшинств ЕС, такое же, как многие другие, и его права должны уважаться латвийскими властями", — говорится в обращении к главе государства.

В письме Вейонису организация также подчеркивает, что принятием этой реформы Латвия нарушает взятые на себя ранее международные обязательства защищать права нацменьшинств и развивать региональные и меньшинственные языки на своей территории. Ратифицированная республикой в 2005 году рамочная конвенция Совета Европы о защите нацменьшинств также оговаривает, что власти регионов, традиционно или в значительных количествах населенных представителями нацменьшинств, обязаны прилагать все усилия для обеспечения их представителям, насколько возможно, надлежащие возможности получать образование на родном языке.

"Несомненно, такие регионы в Латвии есть, там есть существенный запрос учиться на языке меньшинств, и существует возможность обеспечить такое образование, как это было возможно все 27 лет после восстановления независимости Латвийской республики", — сказано в письме.

ОБСЕ. Федералистский Союз европейских национальных меньшинств — крупнейшая конфедерация коренных нацменьшинств Европы, в которую входит 90 организаций из 33 стран Европы. Она представляет интересы нацменьшинств в ЕС, Совете Европы, ООН

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, Сейм (парламент) в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В 2004 году в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно было преподавать только 40% предметов.