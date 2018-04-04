Обзор зарубежных СМИ: Украина должна создать iPhone

"Вирджиния" против "Ясеня"

Американский портал National Interest рассказал, кто победит в подводной войне — субмарина США «Вирджиния» или подлодка России «Ясень». По мнению автора статьи, оба корабля являются пиком развития технологий в своих странах и примерно равны по силе: «Вирджиния» несколько быстрее, но «Ясень» способен погружаться глубже, мощь их вооружения также примерно равна, однако американская подлодка малошумнее и оснащена лучшей гидролокационной станцией.

«В ходе подводной войны это бесподобное сочетание», — уверен он.

В России появится туристическая полиция

Французское издание Les Echos назвало создание Россией туристической полиции, которая будет обеспечивать безопасность болельщиков на чемпионате мира 2018 года, попыткой приобрести «имидж» открытой и гостеприимной страны. Автор статьи полагает, что России это необходимо в связи с обвинениями в отравлении в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля и последовавшим за этим ухудшением отношений с Западом.

«Украинский iPhone»

Экономист Максим Ефимов на страницах украинского «Корреспондента» призвал местные власти повысить благосостояние граждан и ставить перед собой более масштабные задачи. По его словам, в результате Украина сможет предложить миру «условный iPhone», то есть товар, один килограмм которого будет стоить дороже десятков тонн угля, зерна или металла.

«Производители iPhone на одной единице своего товара зарабатывают столько же, сколько украинские металлурги на 20 тоннах металлоизделий», — посетовал он.

Христианам Ирака объявили «джихад»

Христиан в Ираке стало на 81% меньше, сообщает американское издание American Thinker. По словам автора публикации, виной тому «джихад», который им объявили местные мусульмане. Журналист уверен, что последователи христианства никогда в истории не преследовались столь сильно, а вскоре их вовсе может не остаться в Ираке.

Чем Россия пугает США

Иорданское издание Al Balad перечислило три пункта «плана России», которые «пугают» США. Во-первых, Россия пытается восстановить контроль и влияние на территориях, «потерянных» после развала СССР. Во-вторых, российские власти грамотно «инвестируют» в международную систему, придерживаясь позиций соблюдения международного права. В-третьих, Россия начала «глобальную информационную войну», которая заставила США понять свою уязвимость.