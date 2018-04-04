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Украинские пограничники увезли капитана захваченного судна
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Украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко в среду утром был вывезен местными пограничниками в неизвестном направлении, сообщил представитель судовладельца — компании «Балтийский берег».
«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Судовладелец сообщил, что адвокаты пытаются установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.
По предварительным данным, в среду в Мариуполе должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном «Норд».
Ранее капитан судна говорил, что экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников.
Судно с 10 моряками на борту в конце марта было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.
2 апреля украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд». Капитану предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.
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