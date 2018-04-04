Украинские пограничники увезли капитана захваченного судна

Украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд»

Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко в среду утром был вывезен местными пограничниками в неизвестном направлении, сообщил представитель судовладельца — компании «Балтийский берег»

«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Судовладелец сообщил, что адвокаты пытаются установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.

По предварительным данным, в среду в Мариуполе должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном «Норд».

Ранее капитан судна говорил, что экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников.

Судно с 10 моряками на борту в конце марта было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск