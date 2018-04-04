Пропажу капитана «Норда» назвали похищением

Адвокат заявил, что капитана арестованного крымского судна «Норд» похитили

Ранее Горбенко в своем открытом обращении сообщил, что экипаж судна подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и пограничников.

"Оперативная ситуация меняется каждый час. Сегодня она кардинальным образом поменялась. Сегодня в 6.20 утра представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив, если что, то будут открывать огонь на поражение. Он сошел. Его пригласили на пять минут на военный корабль, которое задерживало это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошел и до сих пор о нем ничего не известно. Но есть информация, что его затолкали в автомобиль — серая Skoda погранслужбы — и вне таможенного и вне пограничного контроля вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении", — сказал Щербина.

По его словам, изначально было предположение, что капитан силой доставлен в суд Мариуполя, который должен был состояться сегодня. Но в судебной инстанции сообщили, что Горбенко не привозили.

"Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на служебном автомобиле похитили капитана", — подчеркнул адвокат.

Щербина подчеркнул, что сейчас адвокаты в срочном порядке выехали в порт для выяснения обстоятельств случившегося.