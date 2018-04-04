Ещё
Пропажу капитана «Норда» назвали похищением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат заявил, что капитана арестованного крымского судна «Норд» похитили 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко похищен, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы экипажа, Дмитрий Щербина.
Ранее Горбенко в своем открытом обращении сообщил, что экипаж судна подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и пограничников.
"Оперативная ситуация меняется каждый час. Сегодня она кардинальным образом поменялась. Сегодня в 6.20 утра представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив, если что, то будут открывать огонь на поражение. Он сошел. Его пригласили на пять минут на военный корабль, которое задерживало это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошел и до сих пор о нем ничего не известно. Но есть информация, что его затолкали в автомобиль — серая Skoda погранслужбы — и вне таможенного и вне пограничного контроля вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении", — сказал Щербина.
По его словам, изначально было предположение, что капитан силой доставлен в суд Мариуполя, который должен был состояться сегодня. Но в судебной инстанции сообщили, что Горбенко не привозили.
"Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на служебном автомобиле похитили капитана", — подчеркнул адвокат.
Щербина подчеркнул, что сейчас адвокаты в срочном порядке выехали в порт для выяснения обстоятельств случившегося.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
РИА Новости: последние новости
В Бельгии заявили, что причастность России к "делу Скрипаля" не доказана Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлин на товары из США Трамп и Нетаньяху обсудили противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе289
Украине «перекроют» Керченский пролив818
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»162
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Путин заявил о полном разгроме ИГ418
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение