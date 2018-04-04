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Королевская семья получила ряд запретов
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Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Диетологи составили список запрещенных продуктов питания для членов британской королевской семьи во время заграничных поездок, чтобы уберечь их от отравления. Об этом сообщает Independent.
В первую и основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносной бактерии Вибрио, обитающей в прибрежных водах.
Следующим продуктом в черном списке стало сырое мясо и стейки слабой прожарки, в которых также сохраняются противопоказанные человеку микроорганизмы.
Кроме того, королевскому семейству запретили пить водопроводную воду, даже если это разрешено в стране пребывания.
В июле 2017 года британских туристов заподозрили в подаче сотни ложных заявлений о пищевых отравлениях, от которых они якобы пострадали на испанском острове Майорка. Отдыхающие хотели получить денежную компенсацию от гостиниц. Испанская полиция также выяснила, что некие британские подданные связываются на Майорке с отдыхающими там соотечественниками и предлагают им подавать подобные заявления об отравлении.
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