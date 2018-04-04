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Еврокомиссия одобрила фейковые новости
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Еврокомиссия побоялась прослыть «министерством правды» и одобрила фейки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия не поддержала закон против фейковых новостей, опасаясь прослыть «министерством правды». Об этом заявил директор газеты El Paris Давид Аландете.
Отмечается, что сотрудники Еврокомиссии не хотят создавать ситуацию, в которой чиновники будут устанавливать, какую информацию считать правдой, а какую — ложью. Один из членов команды, курирующей борьбу с дезинформацией, заявил, что нет необходимости принимать какой-либо законопроект против фейковых новостей.
Издание отмечает, что еврокомиссару по вопросам цифровой экономики Марии Габриэль поручили к 25 апреля подготовить предложения по борьбе с дезинформацией. Однако сотрудники комиссии отмечают, что никаких законодательных предложений не будет.
Обсуждение законопроекта против «fake news» началось после сообщений о вмешательстве России в европейские выборы. В Еврокомиссии считают, что во время референдума по выходу Великобритании из Евросоюза, выборов во Франции, Германии и борьбы Каталонии за независимость в сети активно распространялись фейковые новости.
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