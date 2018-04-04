Еврокомиссия одобрила фейковые новости

Еврокомиссия побоялась прослыть «министерством правды» и одобрила фейки

Еврокомиссия не поддержала закон против фейковых новостей, опасаясь прослыть «министерством правды». Об этом заявил директор газеты El Paris Давид Аландете.

Отмечается, что сотрудники Еврокомиссии не хотят создавать ситуацию, в которой чиновники будут устанавливать, какую информацию считать правдой, а какую — ложью. Один из членов команды, курирующей борьбу с дезинформацией, заявил, что нет необходимости принимать какой-либо законопроект против фейковых новостей.

Издание отмечает, что еврокомиссару по вопросам цифровой экономики Марии Габриэль поручили к 25 апреля подготовить предложения по борьбе с дезинформацией. Однако сотрудники комиссии отмечают, что никаких законодательных предложений не будет.