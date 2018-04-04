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Экс-президента Бразилии могут арестовать
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Суд в Бразилии может арестовать экс-президента Лулу да Силву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Бразилии начал в среду рассматривать вопрос об аресте экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва.
Как сообщает портал Excelsior, заседание проходит в напряженной обстановке: у здания суда собрались сотни демонстрантов, выступающих как в защиту Лулы да Силва, так и против бывшего главы государства. Вокруг здания полицией даже выставлено ограждение.
Приговор Луле уже вынесен. В конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили ему наказание по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения, позже решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.
В феврале защита бывшего президента подала апелляцию на решение суда, сам Лула считает, что до вынесения вердикта по этому вопросу он не должен находиться в тюрьме.
Апелляция содержала 175 страниц. Если суд отклонит апелляцию, то Лула да Силва может быть арестован.
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