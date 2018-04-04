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Трамп и Нетаньяху противостоят «пагубному влиянию» Ирана
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Трамп и Нетаньяху договорились противостоять «пагубному влиянию» Ирана 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"Президент Трамп подтвердил, что США привержены к безопасности Израиля, и два лидера решили продолжать тесную координацию для противостояния пагубному влиянию Ирана и его дестабилизирующим действиям", — сообщается в документе.
Телефонные переговоры между лидерами стран произошли перед заседанием Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на Ближнем востоке.
Ранее сообщалось, премьер Израиля назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке.
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