Трамп и Нетаньяху противостоят «пагубному влиянию» Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"Президент Трамп подтвердил, что США привержены к безопасности Израиля, и два лидера решили продолжать тесную координацию для противостояния пагубному влиянию Ирана и его дестабилизирующим действиям", — сообщается в документе.
Телефонные переговоры между лидерами стран произошли перед заседанием Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на Ближнем востоке.
Ранее сообщалось, премьер Израиля назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке.