Ещё
Порнонаркоманов стало больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порнонаркоманов стало больше 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Средний возраст первого просмотра порнографических видео приблизился к 11 годам, сообщается в исследовании организации Culture Reframed, частично опубликованном в издании Chicago Tribune. Также среди несовершеннолетних активно распространяется зависимость от эротического контента.
Исследователи предостерегают, что известные штампы, распространяемые через порно, — жесткий секс, насилие, объективация женщин, образ мужчины как не контролирующего себя животного, — могут сформировать у ребенка ошибочное восприятие окружающего мира. Юноши могут столкнуться также с депрессией и эректильной дисфункцией, потому что будут испытывать влечение лишь к девушкам с экрана, а не к реальным женщинам. При этом абсолютное большинство подростков (более 94 процентов) к 14 годам являются постоянными зрителями порно.
Распространение видео для взрослых в Интернете и его доступность для детей привели к увеличению доли порнозависимых среди тинейджеров. Бывший «накроман» Дэвид Пейсли (David Paisley) рассказал, что как только у него появился первый ноутбук, его семья заметила, что он постоянно выглядит усталым. Он признался, что не спал до трех-четырех часов утра, потому что смотрел порно, затем после непродолжительного сна шел в школу, возвращался домой и снова бежал к компьютеру.
«В этом возрасте ты настолько перенасыщен этим, что не знаешь, что вообще делать. Это ведь не то, что испытывал раньше», — поясняет 29-летний Пейсли, уточняя, что в детстве зависимость его почти поглотила, и побороть ее было очень сложно.
Глава Culture Reframed доктор Гейл Дайнс (Gail Dines) полагает, что порнография разрушает человеческую сексуальность. Социолог выступает за идею введения возрастного ограничения на посещение сайтов.
«Чем младше мальчики, смотрящие порно, тем меньше в них эмпатии к девочкам и женщинам, тем больше вероятности, что они будут совершать преступления сексуального характера», — утверждает она.
Исследование было вдохновлено инициативой британского правительства по обязательной проверке возраста посетителей порносайтов. Для получения соответствующего доступа гражданам необходимо создать учетную запись в национальной системе контроля AgeChecked. Американские активисты полагают, что в США необходим идентичный механизм проверки.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений320
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube12
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»147
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба47
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты125
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение